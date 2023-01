Læreruddannelse hilses velkommen

Holbæk: I 2014 lukkede Holbæk Seminarium. Siden har flere arbejdet på at få læreruddannelsen tilbage til Holbæk. Nu ser det i stedet ud til, som det fremgår af artiklen på forsiden af dagens avis, at det bliver nabokommunen Odsherred, der er på vej til at blive hjemsted for en afdeling af læreruddannelsen udbudt af Professionshøjskolen Absalon.