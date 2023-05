Kvinde fundet død i grønt område

Midaldrende kvindelig hundelufter blev søndag morgen ved en ni-tiden fundet livløs i et grønt område ved Alleparken i Holbæk.

Det oplyser Midt-og Vestsjællands Politi.

En 49-årige kvinde, der også var ude at lufte sin hund, fandt den midaldrende kvinde livløs på jorden. Der blev tilkaldt ambulancer og læge-helikopter ud til stedet, hvor lægerne kunne konstatere, at hendes liv ikke stod til at redde. Kvinden blev herefter transporteret ud til et sygehus, og derfor blev der ikke brug for helikopteren. Det menes, at hun fik et ildebefindende.

Den kvindelige hundelufter blev senere identificeret som en lokal, hvis pårørende er blevet underrettet og fik overdraget hendes hund i deres varetægt. Politiet arbejder ud fra en tese om, at kvinden ikke har været udsat for noget strafbart inden hendes død, oplyser politiet.