Kvinde sparkede politibetjent i maven

En kvinde i 40’erne blev søndag eftermiddag sigtet for vold mod en politibetjent, og samtidig skal politiet forsøge at komme til bunds i, om hun også kan drages til ansvar for nogle mindre skader, som en mand ligeledes i 40’erne pådrog sig ved episoden.

Sagen begyndte, da politiet søndag klokken 14.25 blev kaldt til en lejlighed i Ladegårdsparken i Holbæk, hvor kvinden og manden, der har en relation til hinanden, var kommet op at toppes. Ifølge politiet var både kvinden og manden oprevne og spirituspåvirkede.

Manden var komme til skade og blev kørt på skadestuen, men hans skader viste sig at være overfladiske.

Politiet valgte at anholde kvinden for at tage hende med til afhøring, men ifølge politiet gjorde hun modstand og sparkede en betjent i maven, da hun skulle ind i patruljebilen. Derfor blev hun sigtet for vold mod betjenten, men efterforskningen skal også se på, om kvinden kan have påført manden de overfladiske skader.

Politiet og anklagemyndigheden fandt ikke grundlag for at fremstille kvinden i grundlovsforhør, så hun blev løsladt senere søndag aften.