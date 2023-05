Hunde spiser også vegansk

Del via email

Hos nyåbnede Liebling og Vovse i Holbæk, kan man ud over vaser og møbler af genbrugsmaterialer finde en lang liste af ting til hunde. Ditte Rolandsdatter sælger blandt andet hundekurve og hundelegetøj lavet af plastic-flasker, men det, der især springer i øjnene, er den veganske hundemad.

Hundefoderet er fra mærket Vegdog, som indeholder linser, bønner, sød kartoffel og grøntsager. Hvilket også er det foder hendes to Golden Retrievers Vilma og Berta får. Før i tiden fik hundene råt kød, da hun ville give dem det bedste kost, men da de begge fik en allergisk reaktion, rådede dyrelægen hende til at gå over til veganer-kost.

Derfor var den alternative kost ikke noget Ditte Rolandsdatter prøvet før, da hun ellers altid har givet sine hunde kød. Men efter hun skiftede over til det veganske hundefoder, fik de to guldklumper det bedre, og lige siden har hundene altså fået den kødløse foder, som nu kan fås i Holbæk.

Hun understreger dog, at man også kan købe normalt hundefoder i butikken, og at hundene også får kød i form af godbidder. Det er altså ikke på baggrund af politiske holdninger, at måltiderne er veganske, men udelukkende på baggrund af dyrelægens råd og hundenes velbefindende.

– Mine hunde får jo også godbidder af kød, og dem sælger vi også i butikken inklusive normalt hundefoder, paté og hunde-is, siger hun.