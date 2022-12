Del via email

For et halvt års tid siden forsvandt den ældre, udtjente erhvervsejendom på hjørnet af Tølløsevej og Sejergårdsvej i Tølløse. Grunden på Tølløsevej 3 mangler dog stadig at blive ryddet, ligesom den tidligere privatbolig på Tølløsevej 5 først bliver nedrevet senere. På den samlede grund skal der senere opføres 10 boliger.