Holbæk skal have ny kommunaldirektør

Rasmus Bjerregaard er om kort tid fortid i Holbæk Kommune. Foto: Jarvad Fotografi.

Rasmus Bjerregaard stopper efter syv i spidsen for kommunens forvaltning.

Efter knap syv år i Holbæk Kommune har Rasmus Bjerregaard opsagt sin stilling. Han skal fremover være kommunaldirektør i sin hjemkommune Helsingør.

Det skriver Holbæk Kommune i en pressemeddelelse.

– Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til alle i organisationen og udenfor for et fantastisk samarbejde i de sidste knap syv år. Vi har nået en masse gode resultater sammen i Holbæk Kommune. Det gælder både sammen med borgerne, politikerne, erhvervslivet, foreningerne og ikke mindst de mange gode medarbejdere i Holbæk Kommune, siger han i pressemeddelelsen.

Her kalder den afgående kommunaldirektør det samtidig ”en sjælden chance” at få mulighed for at træde ind på direktionsgangen i sin hjemkommune.

Borgmester: En nøglespiller

Rasmus Bjerregaard har været kommunaldirektør i Holbæk Kommune siden 1. april 2016. Her har der stået stor respekt om hans arbejde, fortæller borgmester Christina Kzyrosiak Hansen (S).

– Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke Rasmus mange gange for hans arbejde som kommunaldirektør de sidste knap 7 år. Rasmus har været en nøglespiller i Holbæk Kommunes udvikling i den periode. Fra alle sider af det politiske spektrum og i hele organisationen har der været en meget stor respekt for Rasmus’ arbejde og samspillet med ham. Det vil vi – og ikke mindst jeg – savne. Helsingør Kommune er heldige med at få Rasmus med på holdet, siger hun.

I pressemeddelelsen lyder det fra Holbæk Kommune, at kommunen i første omgang skal planlægge, hvordan rekrutteringen af en ny kommunaldirektør skal udspille sig, ligesom både gruppeformændene og direktionen skal bidrage med bud på, hvordan arbejdet i toppen af forvaltningen skal organiseres, indtil der er fundet en ny kommunaldirektør.

Rasmus Bjerregaard fratræder som kommunaldirektør i Holbæk Kommune ved udgangen af februar måned og tiltræder i Helsingør Kommune 1. marts.