Her skal undergrunden kortlægges

Hvis nogle beboere i Holbæk by og i området ned mod Ugerløse får forstyrret deres nattesøvn af vibrationer i jorden i første halvdel af maj, så behøver de ikke frygte for hverken jordskælv eller andre katastrofer. Der er nemlig blot tale om, at der foretages undersøgelser for at få kortlagt, hvordan undergrunden ser ud.