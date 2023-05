Gør din have helt vild

Stestrup Old er i sig selv en usædvanlig idyllisk plet på jorden. Vi er langt ude på landet, og øjnene kan hvile på bugtede landskaber i grønt. Langt hovedparten af det landbrug, der findes i dette område, drives økologisk, og smågårde uden tilhørende industrielt landbrug ligger spredt med let hånd i landskabet. Én af disse landskabelige perler er Bjerregaarden, som Signe Schrøder overtog efter sin far for tre år siden. Ejendommen består af ti hektar land fordelt på to matrikler, herunder de fem tilhørende huset som en gigantisk have med tilhørende skov, plantage og to mindre søer. Hendes far overtog stedet efter selveste Ritt Bjerregaard, der i begyndelsen af 1980’erne grundlagde den æbleplantage, som stadig findes, og som Signe Schrøder og hendes mand i dag laver most og cider fra. 80 forskellige æblesorter findes der i den 40 år gamle plantage, men parret laver derudover også både mousserende rabarbervin og mjød på honning fra egne bistader.

Alle kan gøre noget

Signe Schrøder boede tidligere i Birkerød, og har arbejdet med politisk kommunikation i mange år. Sideløbende har hun gennem 20 år været frivillig i foreningen Praktisk Økologi, heraf de seneste seks år som formand. Med skiftet til landlivet i Thestrup med høns, ænder, hund og katte, valgte hun samtidig at tage afsked med sit fast lønarbejde og satse entydigt på sin passion for økologi og biodiversitet. I dag lever hun blandt andet af at holde foredrag og havevandringer lige som hun bliver hyret af forskellige kommuner som Vild Have-mentor, hvor hun klæder haveejere på til at gå forrest og skabe biodiversitet og mere liv i haven og i den bynære natur.

– Jeg ville ud af hamsterhjulet og arbejde med noget meningsfuldt. Klimakrisen er diffus, og det er svært at handle på den selv, men vi kan alle gøre noget for biodiversiteten. Vi er omkring en million villaejere her i landet, siger underviseren, der har fokus på at formidle en ny haveæstetik.

– Jeg vil inspirere almindelige haveejere til at gøre en forskel. Spørg dig selv, hvorfor du slår græs hver lørdag, og hvorfor du klipper hækken til Sankt Hans. Vi skal begynde at tænke os om, for hvis vi skal gøre noget for alvor, skal folk ændre mindset. Folk behøver ikke sidde i græs op til armhulerne, men der er masser af kompromisser, understreger Signe Schrøder, der indtil videre har uddannet 850 have-mentorer landet over.

Brug kroppen

Op imod 70 procent af planterne i vores haver er ikke naturligt hjemmehørende i Danmark, så svaret er naturligvis først og fremmest at fremelske flere hjemmehørende blomster, der bedre understøtter insektlivet. En rododendronbusk kan jo være ganske nydelig at se på, men den blomstrer kun i ganske kort tid, og er ikke meget bevendt for bierne. Og så skal vi naturligvis holde op med at bruge gift i vores haver, for der er så mange andre måder at løse problemer på.

– Hver sommer har vi en masse gærede pærer, der ligger og flyder på jorden, og vi skal igennem 5000 hvepse, når vi skal ud til bilen om morgenen. Jeg kunne vælge at bruge gift mod hvepsene – eller jeg kan simpelthen flytte pærerne. Så det er det, vi gør. Sværere er det heller ikke, siger havekonsulenten.

Lad bierne arbejde

Hun anslår at have omkring 35 forskellige afgrøder i sin køkkenhave, men hver eneste afgrøde kan så også forekomme i en vifte af sorter. Således løber antallet af forskellige ærtesorter alene op i 25. Der er med andre ord knald på biodiversiteten i den store have i Stestrup, hvor hjemmehørende, vilde blomster snart vil sprede farver blandt løg, kartofler og gulerødder.

– Køkkenhaven er jo kultur, men der er masser af muligheder for at skabe biodiversitet. Bier og hvepse søger mod blomsterne for at suge nektar, men tager også larverne fra kålsommerfuglen med sig. Den er ikke truet, og kan snildt agere fødeemne, siger Signe Schrøder.