En borger kontaktede mandag kl. 16.15 politiet og anmeldte, at han havde fundet en gammel granat ved Holbæk Golfklub i Dragerup. Området havde tidligere været anvendt som øvelsesterræn for artilleri, og der var tale om en mindre øvelsesgranat. Sprængstofeksperter fra EOD fik et foto af granaten, og sendte personale til stedet, men der var ikke behov for politi på stedet. Granaten blev bortsprængt ude i vandet af Søværnets Dykkertjeneste.