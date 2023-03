Frem med affaldssæk og gribetang: Tølløse igen med i landsdækkende kampagne

Sammen gør vi Tølløse til en renere by.

Sådan lyder budskabet fra Fællesskab Tølløse og Tølløse Lokalforum, der igen år er gået sammen om at slå et slag for en by fri for skrald.

Det sker søndag 26. marts, hvor den landsdækkende kampagne Ren By 2023, som Danmarks Naturfredningsforening står bag, løber af stablen.

– Kom og giv en hånd med at indsamle affald, så vores gader og grønne arealer bliver rene og pæne. Alle er velkomne. Tag din nabo og børnene med og få samtidig lidt motion og frisk luft, mens du er med til at gøre byen pænere, skriver de to foreninger i en pressemeddelelse.

Tre timers indsats

Ved søndagens affaldsindsamling mødes deltagerne klokken 9.00 ved Kulturhuset No1 på Tølløsevej, hvor der tankes op med en kop kaffe, før det går løs. Tilmelding er ikke nødvendig, og arrangørerne forventer at være færdige klokken 12.00.

Ambitionen er at dække hele Tølløse by, og derfor vil dagens deltagere blive sendt ud på en række forskellige ruter. De frivillige udstyres med gribetang, handsker, gul sikkerhedsvest og to sække. Den ene er beregnet til dåser, glas og hård plast. Den anden er til restaffald.

Alt affald vil i løbet af formiddagen blive samlet på pladsen foran No1 for at blive optalt og fotograferet. Derefter vil det blive afleveret på den lokale genbrugsplads.

Skoleelever deltager

Udover deltagerne i søndagens indsamling, er Tølløses fire skoler også en del af Ren By 2023. Eleverne tager fat i ugen op til søndag 26. marts.

Sejergårdsskolen dækker området omkring Vestergade og Østergade m.v.

Tølløse Privat- og Efterskole dækker en meget stor del af området øst for banen.

Tølløse Skole tager sig af et område omkring Tølløsevej, Hjortholmvej og Sportsvej.

Mens Tølløse Slots Efterskole dækker en meget stor del af vejene i Gl. Tølløse.

Derudover vil skolerne give deres egen matrikel en overhaling.

Skiltevask med i købet

Ligesom det også har været tilfældet ved tidligere udgaver af Ren by, vil alle skiltene på indfaldsvejene blive vasket, ligesom der vil blive fejet og ryddet op i gangtunnellen fra Kvarmløsevej til Tølløsevej.

Ren By 2023 er organiseret af Tølløse-trekløveret Klaus Engberg, Kjeld Sørensen og Frank Christensen.