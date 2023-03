Henrik udtrykker sig i klare farver: De sætter stemningen

Kunst i Skandinavien er ofte malet i dæmpede farver, som glider ubemærket ind i indretningen med lyse træsorter, hvide vægge og møbler i grå, brune og sorte toner. Men kunstner Henrik Boeck har besluttet sig for at gøre op med det lidt farveforskrækkede og går i stedet all-in med stærke og klare farver, hvor rød, gul, grøn og blå er blandt de foretrukne. Farverne kan noget forskelligt, og Henrik Boeck bruger dem til at fremkalde forskellige følelser hos beskueren.

– Den blå farve er afdæmpet og får folk til at slappe mere af. Den røde farve får folk til at blusse op og kan sætte tanker i gang. Den gule farve ligger lidt inde i mellem og kan give rum til eftertanke. Gul er ligesom rød lidt provokerende, men ikke i samme grad som rød, siger Henrik Boeck, der siden han var fire-fem år gammel har tegnet og malet.

Dengang malede han – modsat de fleste jævnaldrende børn – ansigter med mandelformede øjne, ligesom han tidligt begyndte at arbejde med skygger. Når han vælger at male med kraftige farver, gør han det, fordi han ønsker at fremhæve en særlig stemning. Han vil gerne nå beskueren på et dybere plan ved at bruge farver, der associerer med de følelser, som farverne sætter i gang.

– Mine billeder er ofte et sammensurium af rød, gul, grøn og blå, men kan også være rødbrune farver. Rød og gul forbinder mange med morgen- eller aftensol samt med varme og glød. Blå er mere kølig og dæmpet, og grøn giver associationer til marker og en piblende fornemmelse, forklarer Henrik Boeck og fortsætter:

– Med grøn sker der noget spændende, og det er håbets farve. Studier har vist, at hvis man kigger på en rød væg, bliver humøret mere iltert, men mere roligt med blåt på væggen.

I atelieret hos Henrik Boeck. Foto: Thomas Olsen

Myter eller sagn

Som kunstner kan han godt lide at udfordre sig selv. Det gør han blandt andet ved at male sine malerier med spartel eller oliemaling.

– Oliemaling og spartelteknik er sværere at arbejde med end akryl, hvor det er lettere at komme videre. Der er længere tørretid, og det er ikke så let at styre som med pensel, ligesom motivet bliver mere fladt, siger Henrik Boeck og fortsætter:

– Det er nemmere at forvrænge et udtryk med spartel og gøre det mere abstrakt. Det behøver ikke ligne 100 procent, når jeg udvikler mine motiver. Det er ofte tanker, der popper op, eller ting jeg møder i naturen, som inspirerer mig. Det kan også være noget fra den nordiske mytologi og islandske sagaer.

Henrik Boeck er en kunstner fra Holbæk, som maler meget farverige portrætter af dyr og mennesker samt landskaber. Han bruger oftest farverne gul, rød, grøn og blå, men kan også holde sig i rødbrune nuancer. Foto: Thomas Olsen

Henrik Boeck bliver ind i mellem spurgt af kunder, hvad et konkret maleri forestiller. Til det svarer han, at det kan forestille, hvad man som beskuer får ud af det.

– Titlen står jo bag på maleriet, hvis man har brug for et konkret svar. Måske er det et udsnit fra en myte eller et sagn – en abstrakt figur eller et abstrakt landskab. Måske ser naturen ikke lige præcis sådan ud, men det kan den faktisk! Jeg sætter verden i relief med stærke farver, forklarer Henrik Boeck, som gerne vil sætte tanker i gang hos folk og sende dem på en mental rejse.

Om Henrik Boeck Født i 1967 i Haderslev. Uddannet på handelsskole og var et år i lære som revisor. Droppede revisorvejen på grund af kedsomhed og tog ud at rejse i nogle år, hvor han arbejdede i forskellige handelsvirksomheder i Sverige, Norge, Tyskland og USA – fra Banana Republic og 7/11 til Jysk. Har et deltidsjob i en skobutik i Holbæk og udstiller sin kunst hos Arta22 Sjælland. Har atelier og bolig på den firelængede gård, Igelmosegaard i Holbæk.

– Min malerier har en dragende effekt på grund af de klare og hidsige farver – der sker et eller andet, når man kigger på dem. Jeg vil gerne have, at beskueren tager følelsen ind og reflekterer over, hvad det er, der sker, når de kigger på et af mine malerier, siger Henrik Boeck. Foto: Thomas Olsen