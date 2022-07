Elfærge er tidligst klar i 2025

Orø: Det har vist sig at være et noget mere langvarigt projekt end først antaget at få indsat en eldrevet færge mellem Orø og Hammer Bakke. Østre Færge A/S har ansøgt Søfartsstyrelsen om tilladelse til at indsætte færgen, men godkendelsen er endnu ikke givet. Hvis tilladelsen kommer i hus, skal færgen bygges på et værft, og det vil tages op mod et par år.