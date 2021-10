– Det er dejligt med forskellig mad

Del via email

Holbæk: 5.a på Holbæk Private Realskole elsker at være i skolekøkkenet. Og de tager gerne imod en udfordring om at lave mad, som de ikke før har smagt. Og sådan en udfordring har de netop fået. GoCook, som er Coops madprogram for børn og unge. Det bliver hvert år rullet ud i hele landet og også på flere skoler i Holbæk. I år er 124 skoleklasser og 2950 elever fra Holbæk Kommune med. Og GoCook foregår netop nu og nogle uger frem, hvor eleverne ved hjælp af smagekasser og opskrifter skal lave sund mad med masser af smag.