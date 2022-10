De vil have mere kage

Del via email

Spillende træner for Holbæks bedste badmintonspillere i holdturneringens 2. division, Maxime Moreels, var i sit lækkersultne hjørne efter seneste runde, hvor holdet var tæt på at tage sejren mod topholdet fra Gentofte. På hjemmebanen i Holbæk Sportsby blev det til et knebent nederlag på 6-7 – men trods alt med en klækkelig portion point i tilgift.