– Advokat må se på sportsby

Der er stadigvæk brug for, at en ekstern advokat undersøger de økonomiske forhold omkring Holbæk Sportsby, mener John Harpøth, der sidder i Holbæk Kommunalbestyrelse for Ny Holbæk. Han mener, at det var forkert, at et stort flertal i kommunalbestyrelsen for to uger siden besluttede at bevilge i alt seks millioner kroner yderligere til driften af sportsbyen i år og næste år. Desuden blev der nedsat en arbejdsgruppe med politikere.