Ålav kæmper stadig på flere fronter

Det bliver ikke politiet, der kommer til at afgøre en mere end to år lang strid mellem Holbæk Kommune og Holbæk Ålav. Det handler om et halvt hundrede store sten, som efter oprensning af Tysinge Å blev smidt tilbage i åen i november 2020. Ålavet mener, at de hindrer vandføringsevnen, fordi de ligger midt i åen, mens de tidligere lå op mod brinkerne.