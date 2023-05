Rotationen byder på 27 efterårs-koncerter

Selv om vi knap nok er kommet i gang med sommeren, så har Sidesporets Musikklub allerede efterårets musikprogram på plads.

For når der skal laves aftaler med musikere, så skal de laves i god tid, så de ikke bliver engageret til anden side.

Så derfor kan musikklubben nu byde på 27 koncerter i Rotationen i Holbæk til efteråret, hvoraf de fleste som sædvanlig bliver afviklet på torsdage og fredage aftener.

– Der er to navne, som vi er rigtig glade for at præsentere. Den første er Søren Huus, som efter længere tids sygdom er klar til at tage ud og spille igen. Vi havde jo egentlig lavet en aftale med ham, men det var lige før, han blev syg. Og den anden er Stine Bramsen, som vi også er rigtig glade for at kunne præsentere, fortæller Niels Bo Sohl Christensen, der er formand for foreningen.

Der lægges ud den 7. september med bandet Locomotion, og dagen efter er det så Tørfisk, der underholder.

– Vi har i 25 år begyndt efterårssæsonen med Tørfisk, og årets koncert er for længe siden blevet udsolgt. Så de er meget populære, fortæller Niels Bo Sohl Christensen.

Den 14. september afvikles efterårets første dansearrangement. Det bliver med Brødrene Gyldenkærne, som spiller op til dans.

Den 15. september står der Kim Larsen-sange på programmet, idet Bellami sammen med Lune Carlsen giver koncert.

Tre gange kvinder i træk

Så kommer der tre kvindelige solister i træk. Den 21. september spiller Tamra Rosanes, og den 22. september står Dorte Gerlach på scenen, mens Stine Bramsen underholder den 28. september.

Den 29. september hyldes et af rockens store navne af Stones Tribute, mens amerikanske Big Daddy Wilson og danske Sinne Eeg spiller henholdsvis den 5. og 6. oktober.

Den 12. oktober er det blevet tid til Super Power Qiuntet med blandt andet Poul Halberg, og den 13. oktober går Alberte Winding på scenen med sit band.

Sebastian, der har været i Holbæk nogle gange, dukker op med sit band den 19. oktober, og den 20. oktober spiller The Dublin Legend.

Den 26. oktober er der så hyldest-koncert for den amerikanske sangerinde Joni Mitchell, og Søs Fenger optræder den 27. oktober.

Den 31. oktober spiller Søren Huss solo, mens Sanne Salomonsen og Esther Brohus optræder henholdsvis den 2. og 3. november.

Ivan og Nanna spiller den 9. november, mens islandske Mezzoforte optræder den 10. november.

Dans den 17. november

Dissing & Las optræder den 16. november, og den 17. november vender Poul Halberg tilbage med en flok venner for at spille til sæsonens andet danse-arrangement.

Islandske Mezzoforte spiller igen på Rotationen i Holbæk. Det foregår den 10. november. Foto: Peter Andersen

Irske Johnny Logan er en af de kunstnere, der vender tilbage år efter år, og denne gang spiller han den 3. december.

Der er Nordisk Jul den 10. december, og efterårssæsonen sluttes af den 17. december med Benjamin Koppel Julegalla. Denne gang tager han Pernille Rosendahl med.

– Jeg synes selv, at vi har fået strikket et godt og alsidigt program sammen i mange forskellige genrer. De fleste af vores gæster vil jo gerne nyde genkendelsens glæde, og så forsøger vi også at præsentere nogle nye navne, fortæller Niels Bo Sohl Christensen.

Billetter til koncerterne kan købes via Sidesporets hjemmeside.