Vi kan alle være helte og indsamle flere penge til kræftforskning

INDSAMLING Kvindetrioen Michella Stender, Rumle Becker og Annette Wiencken tager fat igen i år med at organisere dette års indsamling for Kræftens Bekæmpelse i Hørsholm.

Sidste år lykkedes det at få 89 indsamlere fra Hørsholm ud med raslebøsserne, og de samlede næsten 189.000 kr. ind til Kræftens Bekæmpelses arbejde med forskning, patientstøtte og forebyggelse af kræft.

Som lokal indsamlingsleder Michella Stender håber, at endnu flere i år har lyst til at bakke op om landsindsamlingen søndag den 16. april og vil bruge nogle timer for det gode formål.

– Jeg både tror og håber, at vi kan indsamle endnu flere penge i år, der kan være med til at gøre en stor forskel for kræftpatienter og deres pårørende. Sidste år var samfundet stadig mærket af corona, men i år håber jeg på at møde og se en masse nye ansigter blandt indsamlerne, og jeg glæder mig til at mærke den helt særlige stemning ved indsamlingen, siger Michaella Stender i en pressemeddelelse.

Vi kan alle være helte

Med sidste års indsamlingsresultat på 33 millioner på landsplan var det muligt for Kræftens Bekæmpelse at støtte 165 forskningsprojekter.

Hver tredje dansker rammes af kræft, inden de fylder 75 år. To ud af tre af bliver på et tidspunkt pårørende til en med kræft. Viden er fortsat vejen til en fremtid uden kræft, og derfor går to tredjedele af Kræftens Bekæmpelses budget til forskning i bedre behandlinger, tidligere diagnoser og effektiv forebyggelse.

– Vi hylder i år alle de frivillige indsamleres store indsats ved landsindsamlingen under overskriften ’Vi kan alle være helte’, lyder det fra Jesper Fisker, administrerende direktør i Kræftens Bekæmpelse.

Sidste år var ca. 15.000 frivillige indsamlere på gaden.

– Du kan være en helt for kræftramte og deres pårørende ved at melde dig som indsamler og støtte forskning i kræft på tlf. 35 25 75 04 eller på www.indsamling.dk, er opfordringen fra de tre indsamlingskoordinatorer i Hørsholm, Michella Stender, Rumle Becker og Annette Wiencken.