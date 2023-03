Ældre Sagen stiller Slotved til regnskab for sparebudget

Der var fuldt hus hos Ældre Sagen i Aktivhuset Selmersbo, da borgmester Morten Slotved og formand for Social- og seniorudvalget Annette Weincken tilbage i september fortalte om det netop vedtagne budget for ældreområdet 2023.

Nu er Ældre Sagen i Hørsholm – som de også lovede i efteråret – klar med en opfølgning på budgetmødet – igen i selskab med borgmesteren. Torsdag den 30. marts kl. 14.30-16.30 inviteres alle interesserede indenfor på Aktivhuset Selmersbo..

– I Ældre Sagen ser vi frem til at få en opfølgning af budget og regnskab for den forløbne periode, og vi håber også på, som ved det sidste møde, at gæsterne stiller mange gode spørgsmål til de to politikere, siger Kirsten Holmehøj fra Ældre Sagen.

Mødet er gratis for alle borgere i Hørsholm, og der serveres kaffe og kage.

Tilmelding er dog nødvendig af hensyn til indkøb og kaffebrygning – og skal ske til Kirsten Holmehøj på følgende mail:

eller på mobil 29 66 29 04, torsdage kl. 8-9.