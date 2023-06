Stak af fra sammenstød

Del via email

Politiet eftersøger en mandlig bilist, der torsdag kort før kl. 16 stak af til fods efter at være kørt ind i den forankørende bil, hvor en 22-årig mand fra Helsingør sad bag rattet.

Uheldet skete på Helsingørmotorvejen ved Vedbæk, da den 22-årige mand måtte bremse hårdt op, for at undgå at køre op i bilen foran, der pludselig bremsede.

Ifølge Nordsjællands Politi skete der ingen personskade ved sammenstødet. Ud fra beskrivelsen og den efterladte bil, har politiet en stærk formodning om, hvem den flygtende bilist er.