Hollywood-stjerne vinder årets Rungstedlundpris

Rungstedlundprisen tildeles i år skuespiller Connie Nielsen.

Det sker som en anerkendelse af hendes overbevisende portræt af Karen Blixen i tv-serien Drømmeren – Karen Blixen bliver til (2022), hvortil hun både er ideskaber, executive producer og skuespiller i rollen som Karen Blixen og som Pellegrina Leoni i dramatiseringen af Karen Blixens fortælling ”Drømmerne” fra Syv fantastiske fortællinger, der løber som et fiktionsspor og kvindeportræt gennem serien.

Hun har tidligere spillet med i store Hollywoodfilm som Gladiator, Wonder Woman og Djævlens Advokat, ligesom hun har været med i filmen Brødre og DR-serien Liberty.

Connie Nielsen spiller både Karen Blixen og som Pellegrina Leoni. Pressefoto

– Drømmeren – Karen Blixen bliver til’ er en fortælling om at finde sin plads i livet og frigøre sig fra familiens og samfundets forventninger, om at søge sit egentlige talent og nå en personlig og økonomisk frihed. Det var en dyb længsel og drivkraft hos Karen Blixen, der i dag ca. 90 år senere stadig står indskrevet i verdenslitteraturen som en af Danmarks største kunstnere, siger bestyrelsesformand Michael Bjørn Nellemann og fortsætter:

– Den usædvanlige historie vækker Connie Nielsen på fascinerende vis til live og bidrager med en vigtig fortælling og inspiration for kvinder og mænd i alle aldre.

Bag prisen

Karen Blixen stiftede selv Rungstedlundfonden i 1958 gennem crowdfunding i en radiotale til sine mange lyttere på Danmarks Radio. Med opbakning fra sine søskende donerede hun Rungstedlund og forfatter-rettigheder til fonden med ønsket om, at huset skulle drives med kulturelle formål for øje, og at den enestående natur med 15 ha naturgrund skulle fredes som et fuglereservat. Karen Blixen ønskede det som et paradis for fugle og et åndehul for mennesker.

I 1991 åbnede fonden Karen Blixen Museum.

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II er protektor for Fonden og Karen Blixen Museum Rungstedlund.

Siden åbningen af Karen Blixen Museet i 1991 har Rungstedlundfonden med venlig donation fra Hørsholm Kommune uddelt en årlig pris på 50.000 kr. Prisen uddeles til en kulturpersonlighed, der har ydet en speciel indsats inden for et af de felter, der interesserede Karen Blixen, eller som på anden måde har markeret sig på Blixensk vis.

Prisen er blandt andre uddelt til Meryl Streep, Suzanne Brøgger, Gabriel Axel, Inger Christensen, Thorkild Bjørnvig, Tom Buk-Swienty, Judith Thurman, Minik Rosing, Puk Damsgård, Claus Meyer og Peter Høeg.