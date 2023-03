Se ugens politirapport: Mystisk kvindebesøg og taget med stoffer under Trommen

HASHFUND En 19-årig mand fra Hørsholm blev mandag den 6. marts sigtet for at være i besiddelse af euforiserende stoffer. En patrulje traf ham kl. 10.45 i p-kælderen under Kulturhus Trommen, mens han var i færd med at lave en joint. Den 19-årige havde yderligere en mindre klump hash på sig.

INDBRUD i en villa på Grønsøvej i Hørsholm, begået fra lørdag den 4. marts kl. 17.40 til søndag den 5. marts kl. 00.50. Køkkenvindue opbrudt.

INDBRUD i villa på Rungsted Strandvej lørdag den 4. marts kl. 21.05. Vindue opbrudt på 1. sal.

UDEN-FØRERRET Torsdag den 2. marts kl. 17.40 blev en 23-årig mand fra Vildbjerg sigtet for at køre bil uden førerret. Han blev standset af en patrulje på Christianshusvej i Hørsholm.

MYSTISK BESØG En kvindelig beboer i Elmeparken i Hørsholm har anmeldt indbrud i dagene fra torsdag den 23. februar til mandag den 27. februar. Forinden har hun haft besøg af to kvinder, som virkede yderst mystiske, men tænkte ikke videre over det. De beskrives som A: Lyshåret med fletninger og iført lyst tøj. B: Mørkt hår med fletninger og iført en mørk heldragt.

Kilde: Nordsjællands Politi