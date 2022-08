Se ugens politirapport: Bedrageri, væltet lastbil og motorcykel i soloulykker

ULYKKE Fredag den 29. juli kl. 23.45 blev politiet kontaktet af en bilist, der kørte bag en slingrende lastbil på Helsingørmotorvejen sydgående ved frakørsel 7, Kokkedal. Mens telefonsamtalen stod på, kørte lastbilen i grøften og væltede om på siden. Da politi og redning kom frem, var der røg fra lastbilen, og man mistænkte i første omgang, at bilen var gået i brand. Det viste sig dog at være røg fra lastbilens airbags. Det viste sig, at chaufføren havde fået et ildebefindende. Han brækkede et ribben og et brystben i forbindelse med ulykken. Helsingørmotorvejen var spærret i fire timer frem til kl. 03.50. Det skyldtes dels, at man havde problemer med at få lastbilen op ad grøften, og at føreren sad fastklemt. I forbindelse med redningsarbejdet blev en af politiets tavlevogne påkørt af en sort stationcar, der kom kørende med en hastighed på 80 km/t. Bilen ramte vognens ene udslåede vinge, men valgte af køre ufortrødent videre mod Kokkedal.