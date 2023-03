Plastpioner og sommelier fylder rundt

Direktør Jørgen Wilfert, Hørsholm, fylder 70 år i dag den 4. marts.

Efter Haslev Gymnasium, værnepligt og merkonom i markedsføring kombineret med hans handelsuddannelse indenfor ØK i 1973 indledte Jørgen Wilfert sin karriere i 1975 i selskabet Plon A/S, med ansvar for salget af tekstilmetervarer til den danske modebranche og beklædningsindustri.

I 1977 kom han til Superfos Kemi og senere til Kemitura som salgschef med salg af plastråvarer til den danske forarbejdende plastindustri.

En af branchen pionerer

I 1984 valgte han at blive selvstændig og etablerede eget agentur- distributionsselskab Wilfert Chemical A/S.

Ti år senere blev han en af plastbranchens første pionerer, som gik videre over grænser og etablerede Wilfert Chemical Nordic A/S med lokale datterselskaber i Danmark, Sverige, Norge og Finland, som efter bragte Wilfert Chemical Nordic blandt de fem største distributører af plastråvarer i Norden. Dette i takt med den stigende konkurrence, globalisering og konsolidering indenfor den petrokemiske industri.

Solgte livsværk og blev sommelier

I 2007 solgte Jørgen Wilfert herefter sit næsten 25 års livsværk til det finske børsnoterede selskab Aspo OY for et pænt millionbeløb.

Hans store ønske og ambition fra ung var opnået for at kunne gøre et livstilsskifte i en alder omkring de 50 år. Derefter har Jørgen Wilfert haft et fåtal af bestyrelsesposter indenfor sit professionelle virkefelt.

Selvom han kunne sætte sig tilbage efter et langt og godt arbejdsliv, så valgte han at fordybe sig i sin passion for god vin ved at videreuddanne sig til sommelier på Vinakademiet i København i 2016, som siden hen har åbnet spændende nye døre indenfor vinens verden.

Ved siden af nyder han sit otium med en voksende familie og venner ligesom tiden fyldes ud med golf, tennis, længere udlandsrejser og hyppige ophold i familiens andet hjem i det sydspanske.