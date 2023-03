Michael Learns To Rock tager os med på en tidsrejse gennem 35 år

Efter at have brugt vinteren på at turnere rundt i Asien og spille udsolgte koncerter i Indonesien, Malaysia, Singapore, Philippinerne og Indien på deres hidtil største turné vender Michael Learns To Rock tilbage til Danmark.

Og fredag 24. marts kl. 20 kan de opleves i Kulturhus Trommen.

Mødtes i Aarhus i 1988

I denne måned er det 35 år siden, at medlemmerne af det, der skulle vise sig at blive en af Danmarks store pop-succeser, mødtes første gang i øvelokalet i Aarhus i 1988.

Med inspiration fra de mange udenlandske koncerter vil Michael Learns To Rock tage publikum på en tidsrejse igennem bandets mange udgivelser med store og små hits og samtidig tilsætte enkelte af bandets egne, personlige favoritsange.

Billetter kan købes på trommen.dk.

jesl