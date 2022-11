Del via email

Efter at have læst den hjerteskærende beretning om den 18-årige Rawan Kharat, der er på vej til at blive sendt tilbage til Syrien eller til udrejsecenteret Kærshovedgård, vil vi – som medlemmer af SF Fredensborg-Hørsholms partiforening – åbent erklære vores støtte til Rawan Kharat og andre i lignende situationer.