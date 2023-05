DEBAT: Reducering af busnettet rammer helt skævt

Af Anne Ehrenreich, medlem af Hørsholm Kommunalbestyrelse (UP)

Under overskriften optimering af busnettet har Klima- og miljøudvalget netop drøftet besparelser og nedskæringer af Hørsholms busnet, som allerede er skåret helt ind til benet.

Overskriften er dermed noget misvisende. Besparelser på busnettet går ud over de borgere, som ikke har andre alternativer end bus og tog. Det gælder såvel kommunens mange unge samt ældre og borgere uden bil.

Der er nogle gode takter i oplægget, som ventes at øge antallet af passagerer på strækningen til Rungsted Station. Oplægget indebærer imidlertid en reduktion af busdriften med i alt 3000 timer årligt. Og det samtidig med, at man også vil øge prisen for flextur, som er et dyrt alternativ til bussen.

I disse klimatider er det en helt skæv prioritering, at kommunen vil reducere busnettet endnu engang. Det ligger i kommunens klimaplan, at vi netop skal prioritere kollektiv transport. Og kommunen gør så det stik modsatte. Her er virkeligt et område hvor politiske ambitioner og handlinger ikke følger hinanden.

Jeg vil kæmpe med næb og klør for at undgå besparelserne på dette område. Besparelserne rammer skævt og går stik imod bestræbelserne på at begrænse trængslen i Hørsholm.