DEBAT: Hvor bliver de resterende 186 millioner af?

Ugebladet bragte 8. februar 2023 et indlæg om rådhusgrunden. Den skal sælges inden udgangen af 2024.

Det fremgår, at der kan udstykkes 70 villagrunde, og at provenuet herved ville blive 24 millioner. Kommunen tager forbehold for provenuet, men når tallet foreligger, bidrager det til at sætte en forventning til, hvad kommunen kan få ind ved at sælge rådhusgrunden på Ådalsparkvej 2.

Hvis kommunens provenu kun er 24 millioner kroner, hvor bliver så de resterende 186 millioner af? Hvis 70 villagrunde sælges til 3 millioner kroner i gennemsnit, vil salget indbringe 210 mio. kr. Hvorfor står kommunen ikke selv for at nedrive rådhuset og byggemodne grundene, så de kan hjemtage et langt større provenu?

Tankerne går tilbage til sygehusgrunden, som skulle have indbragt kommunen er pænt tocifret millionbeløb, men det er endt med et rundt 0. Og plejehjemsgrunden, som kommunen har solgt for 18 millioner. Man kunne have udstykket 14 villagrunde, som nemt kunne have indbragt 56 millioner. Der er langt ned til 18 millioner.

De kommunale arealer er vores allesammens ejendom. Kommunen opfordres til at lade være med at forære dem væk til developere og entreprenører. Vi kan sagtens bruge pengene selv, for eksempel til at rulle besparelserne på ældreplejen tilbage.