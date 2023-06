DEBAT: Kommune bør genoverveje “elendig” løsning

Af Anna Ulrikke Bruun, næstformand i Regnbuens forældrebestyrelse

”Børn i Hørsholms dagtilbud skal sikres rolige og trygge forhold, hvor de kan lege, lære, udvikle sig, gå på opdagelse, bruge deres fantasi og få omsorg, boltre sig og fordybe sig samt lære af de voksne og hinanden.”

Kommer de til det, når kommunen mangler pladser i daginstitutionerne og vil finde dem ved at presse flere børn ind i de eksisterende dagtilbud?

Man har netop vedtaget at udvide Jægerhuset og vil nu også udvide Regnbuen til 132 børn. Det er en elendig løsning, der vil sænke kvaliteten af institutionen gevaldigt. Det skaber ikke pladser nok til at løse problemet. Hvilke institutioner er de næste, der står for skud?

Større daginstitutioner er påviseligt forbundet med dårligere trivsel for børnene. Det koster i øvrigt også hele vejen op gennem systemet. Jo mere pressede vores institutioner bliver, jo flere børn med behov for ekstra indsatser og ressourcer sender vi videre til skolerne.

Det har skolerne bemærket. Faktisk i en sådan grad, at de har appelleret til, at der ikke spares på daginstitutionerne. Det dræner skolernes ressourcer at håndtere børn, der kommer fra dagtilbud med trivselsproblemer.

Det er uretfærdigt at pålægge skolerne ansvaret for at samle børnene op, og det koster en formue. Faktisk er det billigere at behandle børnene ordentligt, når de er små, end at forsøge at samle dem op i skoletiden.

Det er på tide, at kommunen lytter til forskningen og de bekymringer, der allerede er blevet rejst af daginstitutioner, skoler og forældre. Kan det virkelig passe, at vi som én af landets mest velhavende kommuner ikke kan gøre det bedre?

Selvfølgelig skal der findes plads til de ekstra børn, der er kommet i kommunen! Men er løsningen at forringe kommunens eksisterende dagtilbud? Skal de blot være steder, hvor vores børn opbevares 8 timer dagligt? Hvor er det fattigt!

Lad os ikke svigte børnene ved at forringe kvaliteten i institutionerne. Børn fortjener den bedst mulige start i livet, og det er vores ansvar at sikre det.

Jeg opfordrer derfor Hørsholm Kommune til at revurdere deres beslutning.