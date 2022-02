DEBAT: Derfor er jeg imod lukkeugerne

Nu er jeg først for nyligt stemt ind i Hørsholm Kommunalbestyrelse og blevet næstformand for Børne- og skoleudvalget, så jeg vil ikke stå på mål for den kluntede proces, der har været sidste år i forhold til lukkeuger. Men jeg vil gerne kæmpe fremadrettet for et bedre service- og kvalitetsniveau, når det gælder vores daginstitutioner.