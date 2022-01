Vægttab: Motion eller sund kost?

Høje-Taastrup: Den dejlige og fede juletid er forbi, og den har man forhåbentligt nydt med nogenlunde god samvittighed. Men de grå skyer, hvori tanker, som ‘jeg må have taget lidt på’ og ‘nu må jeg hellere smide lidt af juleflæsket’ gror, synes at vokse over hovedet på en, og hvad er så det mest effektive, hvis man ønsker at tabe sig? Skal grisen på gaflen erstattes med porrer og gulerødder, eller skal man i træningstøjet med det samme og spurte rundt i kulden, så alt bliver godt igen? Det kedelige svar ligger ifølge de fleste ekspert et sted midt i mellem.