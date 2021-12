Sådan undgår du vaccine-kø

Høje-Taastrup: På Taastrup Apotek og på Ishøj Lille Torv Apotek ved Bilka står specialuddannede vaccinatører klar fra 9-18 i hverdagene til at give alle borgere det tredje stik med Pfizer-Biontech-vaccinen, hvis man er over 40 år, og der er gået over 140 dage siden man fik sit andet stik. Man kan også komme og få sit første stik, ligesom det også gælder børn. Man skal blot huske at tjekke sin e-boks, om der er kommet en invitation fra sundhedsmyndighederne.