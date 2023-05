Maria og hunden Albert spærrer også vejen

Maria Rubin Nicolajsen fra Taastrup er i dag kørt ud sammen med de to medborgere, for at deltage og vise deres solidaritet med de utrilfredse lastbilchauffører.

– Jeg er her med min hund, og min plan er at være her hele dagen, indtil jeg skal hente mine børn. Jeg har tændt for aircondition i bilen, så vi har frisk luft, og jeg er klar til at støtte op, siger Maria Rubin Nicolajsen.

Hun mener, at det er vigtigt, at de blokerende lastbilchauffører får støtte. Hun siger, at det ikke kun handler om dem, men at hun frygter, at det får konsekvenser på sigt, hvis det fører til, at varer i supermarkederne bliver endnu dyrere, end det er i forvejen.

– Det var en betjent forbi før, og jeg sagde til ham, at jeg gerne tog en bøde på 5000 kroner for at holde ulovligt. Jeg gider nemlig ikke lige pludselig at skulle betale 17 kroner for en tomat. Betjenten var i øvrigt meget venlig og sagde, at det kunne han godt forstå, siger hun.

Her ses blokaden i Høje-Taastrup. Foto: Daniel Fonseca

Maria Rubin Nicolajsen er ved transportcenteret sammen med de to medborgere Henrik og Mohammed. Foruden deres tre biler er der 17 lastbiler, som dog af politiet er blevet bedt om at parkere op af cykelstien.

Albert holder skansen ved Litauens Alle i Taastrup. Foto: MAria Rubin Nicolajsen. Foto: Maria Rubin Nicolajsen

