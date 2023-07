Koncert, show og festival: Masser af oplevelser i ny bydel

Del via email

Der er masser aktiviteter i parken Åbenheden sommeren over.

Et samarbejde mellem City 2 og Høje Taastrup C sikrer en masse udendørs gratis arrangement i form af events og koncerter for alle aldersgrupper.

De vil foregå i weekender i frem til september med målet om at skabe mere liv i området.

Peter Mering er direktør i arealudviklingsselskabet Høje Taastrup C, der står bag byudviklingen. Foto: Kasper Ellesøe

Her er programmet

Lørdag den 22. juli klokken 14.00-15.30 – Show med Gurli Gris inkl. meet&greet

Lørdag den 12. august klokken 14.00-14.15 – Koncert med Zididada

Lørdag den 2. september klokken 12.00-19.00 – Stella Polaris, elektronisk festival

Lørdag den 16. september klokken 10.00-16.00 – City 2 Cup, fodboldturnering.

Lørdag den 23. september klokken 14.00-15.30 – Show med Paw Patrol inkl. meet&greet

Alle events holdes i Åbenheden og det kan være en god idé at huske stole eller tæpper. Mad og drikkes kan købes i området eller i City 2.