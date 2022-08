Høje-Taastrup: Prisen som Årets Hønemor er klækket af manden bag Callisto, som er en festival for børn, der finder sted hvert år i Taastrup. Han fortæller, at prisen gives fuld af kærlighed til helt almindelige mødre, der gør en ekstra indsats – selvom prisens navn i nogles øre kan have en tvetydig klang.