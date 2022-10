Hjælp de lokale – bestil mad hos dem i aften

Krisen begynder for alvor at kradse. Det kan mærkes i privatøkonomien, og det kan i den grad også mærkes på priser og regninger hos vores små erhvervsdrivende. Senest kan vi i en artikel i Lokalavisen læse, at Hasan og Osman, som driver Fløng Pizzeria, har svært ved at få enderne til at mødes. Mange andre små erhvervsdrivende sidder i samme situation, og de har det dårligt med at sende regningen videre til deres trofaste kunder. Det gælder spisesteder og butikker i hele kommunen.