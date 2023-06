Hidsig kunde slog ansat 15 gange – Netto får sur smiley

En ansat i Netto i Taastrup endte med at få 15 knytnæveslag, da han kort før lukketid i oktober sidste år gjorde en kunde opmærksom på, at ’butikken lukkede om få minutter’.

Den ansatte, der var lukkeansvarlig, prøvede først at trække sig, men den vrede kunde både råbte og sparkede, hvorfor Netto-medarbejderen konfronterede kunden og bad denne om at stoppe. Det resulteret i, at han blev tildelt 15 slag af kunden, og han trak sig fra kunden uden at slå igen.

Herefter blev politiet tilkaldt og den ansatte kørt på skadestuen.

Arbejdstilsynet har undersøgt sagen og kommer frem til, at Netto har overtrådt ’arbejdsmiljølovgivningens regler om, at risikoen for vold i forbindelse med arbejdet, fx med kunder, skal forebygges effektivt, samt reglen om, at virksomheden desuden skal sikre, at de ansatte får tilstrækkelig og hensigtsmæssig oplæring og instruktion i at udføre arbejdet’.

Derfor har de også nu fået en sur smiley, som man nu har efterkommet, hvorfor der af arbejdstilsynets rapport af 11. juni også står, at Netto ’ikke behøver at foretage jer yderligere, fordi I allerede har bragt forholdene i orden’.

Begrundelse for afgørelse

Begrundelsen for påbuddet tager udgangspunkt i en vurdering af, om risikoen for vold, som er relateret til arbejdet, er til stede, og hvordan virksomheden har forsøgt at forebygge risikoen. Med vold menes såvel fysisk som psykisk vold, herunder trusler og anden krænkende adfærd.

Arbejdstilsynet vurderer, at arbejdet med kundebetjening i Netto på Høje Taastrup vej 6 i Taastrup på ulykkestidspunktet ikke var planlagt, tilrettelagt og udført, så det var sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Problemer med utilstrækkelig forebyggelse af risikoen for vold, som er relateret til arbejdet, kan have indvirkning på de ansattes fysiske og/eller psykiske sundhed på kort eller lang sigt.

’Vi har ved vurderingen lagt vægt på, at risikoen for vold, som er relateret til arbejdet, ikke var forebygget tilstrækkeligt, står der i rapporten, hvor det også fremgår, hvad Netto har gjort for at efterkomme påbuddet,’ skriver Arbejdstilsynet.

’Ledelsen efter ulykken har geninstrueret og indskærpet for de ansatte, at de altid skal trække sig fysisk ved konflikter og optræk hertil, fx når kunder har forhøjet stemmeleje, hård tone eller sparker på genstande’.

Forleden skrev sn.dk om selvsamme Netto, men i dette tilfælde en sød historie om, hvordan kunder havde hjulpet en kvinde, der faldt og slog sig og derfor fik brug for hjælp. Læs artiklen her.

Kunden fra voldsepisoden er blevet forment adgang til butikken. Sn.dk har været i kontakt med Vestegnens Politi, der ikke har optaget rapport om sagen.