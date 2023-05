Tilbud til børnefamilier får fornem pris

I Høje-Taastrup findes der et tilbud, som viser så gode resultater, at det er en decideret inspiration for andre kommuner.

Det er Familiens Hus på Gadehavegårdsvej – som er et tilbud om tværfaglig støtte og sparring til småbørnsfamilier med forældre under 30 år og børn mellem 0 og 6 år, der har eksisteret i 12 år. Familiens Hus har fået midler frem til 2026 til at udvide, så tilbuddet nu gælder alle forældre til småbørn 0-6 år – også fædre eller partnerne og uanset forældrenes alder.

Nu belønnes Familiens Hus så med en ganske særlig pris, nemlig Kommunernes Landsforenings (KL) Forebyggelsespris 2023. Overrækkelsen af prisen sker på KL’s Social og sundhedspolitisk Forum i Aalborg fredag den 12. maj om formiddagen.

Kort om prisen Det skriver KL om forebyggelsesprisen: “De fleste borgere er sunde og raske og har gode leveår. Alligevel viser både forskning og praksis, at mennesker i sårbare eller udsatte positioner har forhøjet risiko for en række sundhedsmæssige problemer. Risikoen øges under en række belastende livsomstændigheder som fx dårlige familieforhold, ledighed, fattigdom, dårlige sociale relationer, ringe boligforhold samt sundhedsskadeligt forbrug af tobak, alkohol, fysisk inaktivitet og usund kost. Det har omkostninger for det enkelte menneske og pårørende, ligesom det har stor betydning for efterspørgslen af indsatser i kommuner og i det regionale sundhedsvæsen. Heldigvis kan meget forebygges. Der kan i 2023 indstilles indsatser i kommuner, der bidrager til at fremme sundhed og forebygge sygdom blandt borgere i sårbare eller udsatte positioner. Indsatserne må meget gerne involvere samarbejdspartnere på tværs af fx sundhedsområdet, socialområdet, almenområdet og kultur- og fritidsområdet.“

Kommunernes Landsforening ønsker med forebyggelsesprisen at “synliggøre de mange gode kommunale indsatser og sprede viden og inspiration om, hvordan man lykkes med sundhedsfremme og forebyggelse.”

En meget stolt og glad leder

På vegne af Familiens Hus er det lederen af huset, Pia Jessen, der tager imod prisen i Aalborg. Hun er selvfølgelig både stolt og glad.

Her ses Pia Jessen, da Familiens Hus fejrede sin 10 års fødselsdag i 2021. Privatfoto

– Jeg er virkelig stolt over prisen. Det er en stor anerkendelse, især for husets medarbejdere, der hver dag arbejder så engageret og med så stor viden om de helhedsorienterede indsatser til småbørnsfamilier. Jeg synes virkelig, at det er dem og også vores frivillige, der skal fremhæves i den her sammenhæng, siger Pia Jessen.

I alt 34 projekter er blevet indstillet til Forebyggelsesprisen, og Familiens Hus blev én af i alt tre finalister. I forhold til at vælge Familiens Hus som vinder har Bedømmelsesudvalget til prisen lagt vægt på følgende fem ting: Indsatsen har betydning for sundheden hos familier og børn i sårbare positioner. Der er er tale om et fysisk hus – tæt på familierne. Der bliver arbejdet tværfagligt og i samarbejde med civilsamfund. Indsatsen er resultat- og manualbaseret og bygger bedste viden. Familiens Hus har gjort sig erfaringer, der kan inspirere andre kommuner, som har eller ønsker lignende indsats.

Hun kalder det samtidig både “modigt” og “visionært” af Høje-Taastrup Kommune, at man allerede for 12 år siden i 2011 etablerede en forebyggende tidlig indsats for småbørnsfamilierne. Familiens Hus er et samarbejde mellem kommunen og Mødrehjælpen – det er sidstnævnte, der har introduceret den resultatorienterede styring, som er ét af parametrene, der gør, at huset nu modtager en pris, fordi man kan dokumentere resultaterne af husets arbejde.

– Vi håber med prisen og den udvidelse af vores tilbud, der nu kommer, at være med til at inspirere andre kommuner. Jeg ved, at omkring 24-25 kommuner har søgt om midler til at oprette lignende huse. Og vi har i alle årene haft stor glæde af netop at være et fysisk hus, hvor al faglig hjælp er samlet under ét tag, så vi kan reagere hurtigt og stå stærkt sammen, siger Pia Jessen.

I huset arbejder en jordemor, en sundhedsplejerske, socialrådgivere, en job- og uddannelseskonsulent, en pædagog samt en frivilligheds- og udviklingskonsulent sammen med Pia Jessen.