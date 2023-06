Europas bedste biografer ligger på Sjælland

Der er gratis popcorn den 30. juni i Nordisk Film Biografer Taastrup.

Det skyldes, at Nordisk Film Biografer fornyeligt modtog den prestigefyldte pris som ”International Exhibitor of the Year”, der uddeltes i Barcelona ved CineEurope-prisuddelingen. Hvert år uddeles prisen til en europæisk biografkæde, som er i superligaen inden for biografer, og som har skabt stærke resultater, vækst og innovation.

Dermed kan biografgængerne i Taastrup fremover bryste sig af, at de ser film i en af Europas bedste biografer. Direktør for Nordisk Film Biografer i Danmark Casper Bonavent er da også meget stolt af anerkendelsen, som biografen i Taastrup er en del af. Og for at fejre det, så er der en gratis popcorn til de første 100 gæster, som tager en tur i biografen den 30. juni:

– Vi vil gerne fejre denne fornemme pris med vores gæster. Det er vigtigt for os at være en aktiv del af kultur- og bylivet og være et samlingssted med god stemning og super faciliteter. Prisen er ikke mindst en anerkendelse af alle vores dygtige medarbejdere, som hver dag gør deres bedste for at skabe gode gæsteoplevelser i Nordisk Film Biografer Taastrup, siger Casper Bonavent.

Indiana Jones på plakaten

Den 30. juni kan biografgæsterne bl.a. opleve den femte og sidste film om Indiana Jones med selveste Harrison Ford i hovedrollen som Indy, der på vej på pension hvirvles ind i et sidste vildt eventyr. Også komedien ”No Hard Feelings” med Jennifer Lawrence i hovedrollen er på programmet, ligesom den anmelderroste ”Toves værelse” med altid velspillende Paprika Steen i hovedrollen som Tove Ditlevsen. Derudover er der også en række andre aktuelle film på programmet.

– Det er film, som viser biografens bredde og relevans, både for dem, som vil have en underholdende aften med gode grin, og dem, der vil dykke ned i en af Danmarks mest anerkendte forfatteres liv og dramatiske ægteskab. Uanset hvad, så er biografen et samlingspunkt, der tilbyder oplevelser til alle uanset alder og filmsmag, siger Casper Bonavent.

Nordisk Film Biografer har 47 biografer og mere end 250 sale i Danmark, Norge og Sverige. De seneste år har Nordisk Film Biografer moderniseret og udviklet mange af sine biografer, herunder er en lang række biografsale nu udstyret med luksussæder.