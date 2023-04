Endelig skete det: Om et år kan nye plejeboliger tages i brug

Anden del af Birkehøj Plejehjem på Lindehaven i Taastrup kunne endelig fejres med et rejsegilde onsdag den 19. april 2023.

Den nye treetagers bygning, der er en tilbygning til det eksisterende Birkehøj er 2.800 kvadratmeter og opføres som totalentreprise af Dansk Boligbyg. Man forventer at kunne tage bygningen i brug i april om et år.

Udsat for visse bump på vejen

Ved et rejsegilde er det håndværkerne, der takkes for deres indsats ved et byggeri – hvilket også var tilfældet her.

Det er nogle år siden, at udvidelsen af Birkehøj blev nævnt første gang, hvilket den fungerende borgmester Kurt Scheelsbeck (K) også kom ind på i sin tale ved rejsegildet.

– Vores byggeri her på Birkehøj, med en udvidelse på 30 boliger har været udsat for en smule udfordringer og bump på vejen. Vi er desværre blevet forsinket, da det viste sig, at det ikke var helt ligetil at gå i jorden her, lød det fra Kurt Scheelsbeck, der fortsatte.

– Det er sådan nogle ting, som er svære at forudse, både som bygherre og entreprenør. Men jeg synes, at på trods af at projektet ikke helt er forløbet, som vi havde håbet. Ja så er vi faktisk landet et godt sted, hvilket dette rejsegilde jo også markerer.

Den anden del af Plejehjemmet Birkehøj blev fejret med rejsegilde den 19. april 2023. Foto: Høje-Taastrup Kommune

Botilbud flytter ind

Den nye bygning vil bestå af 29 boliger, hvoraf 19 er udvidelse af det eksisterende antal plejeboliger på Birkehøj Plejehjem. 10 boliger er til en gruppe borgere med udviklingshæmning eller funktionsnedsættelse, som skal flytte til de nye moderne lejligheder som afløsning for deres hidtidige boligtilbud af ældre dato.

Fungerende borgmester Kurt Scheelsbeck (K) holdt tale, primært henvendt til håndværkere og entreprenør. Foto: Høje-Taastrup Kommune

– Det glæder mig, at vi nu er kommet så langt. Fordi det I bygger, kommer til at have stor betydning for både vores beboere her på plejehjemmet og vores personale. Vi kan slå to botilbud sammen, og deres beboere kommer til at nyde godt af faciliteterne her på Birkehøj. Ligeledes får vores personale lettere ved at give hinanden faglig sparring ved den nye løsning, sagde Kurt Scheelsbeck.

Hver bolig får stue, soveværelse og badeværelse og indrettes med alle de tekniske installationer, som kræves i plejehjemsbyggerier. Udover lejlighederne er der på hver etage et fælles opholdsrum og en fælles spisestue med køkken.

Derudover vil bygningen også rumme et orangeri til glæde for beboerne, og som en lille henvisning til, at Birkehøj har sit navn efter et gartneri, der engang har ligget på samme grund.