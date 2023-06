“Det var som én stor børnefødselsdag - den bedste nogensinde”

Han kan næsten ikke få armene ned. Men det skal de. For nu skal de farverige skilte med påskriften ’Callisto Festival 24. juni’ pilles ned. De har ellers har prydet Høje-Taastrup Kommune i de seneste uger.

– Nu kommer det hårde arbejde. Når man står midt i festen og har det sjovt, så tænker man ikke over, at der skal knokles bagefter, men det er det hele værd, siger Carsten Juncker, der er arrangør af det, som han kalder ’Danmarks mindste festival’, der er en årlig festdag for de mindste, som han og en gruppe frivillige står bag.

Han siger, at årets fest gik over al forventning.

– Det var som én stor, kæmpe fødselsdag. Det var den bedste Callisto Festival nogensinde. Der var masser af børn og mange aktiviteter, og selv om vi synes,a t vi havde købt rigeligt ind, så slap vi op med mad og drikkevarer, siger arrangøren.

På festivalen kunne børn ride på æsler, se det lokale beredskab arbejde med deres brandsprøjte, ligesom der var levende musik.

Ny generation på vej

Som nævnt er Callisto båret af frivillige kræfter.

– 21 unge fra 6. klasse på Taastrup Realskole sørgede for at stå i boderne, hvor der var børneaktiviteter, og de var engagerede og skabte en god relation til børnene, som vi voksne måske ikke er i stand til på samme måde. Det giver håb for, at der er flere der vil være frivillige på sigt, siger Carsten Juncker.

På årets festival blav ’Årets Hønemor’ også kåret. En pris, der går til en ildsjæl, der har gjort noget ekstra, positivt for folk i kommunen. Se, hvem det er her,

Se flere fotos på Callisto festival Facebook-side