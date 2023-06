Denne weekend kan du opleve og prøve den

Del via email

eller kom forbi standen den 24. juni og snak med vores produktspecialister

I februar 2023 lancerede XPENG to elbiler til det danske marked, nemlig SUV’en G9 og sportssedanen P7.

Den 24. juni kommer XPENG forbi Taastrup og giver dig mulighed for at se og prøve noget, der ikke kun er blandt det nyeste og bedste indenfor elbilernes verden, men også det, der giver mest værdi for pengene.

Siden lanceringen af XPENGs fuldt elektriske biler i februar 2023, har der været stor interesse for dem og positiv medieomtale efter testkørsler. Nu kan bilglade danskere endelig selv prøve, om de også lader sig forføre af en prøvekørsel i de innovative elbiler.

XPENG tager nemlig de intelligente elbiler med på Danmarksturné, hvor de den 24. juni lægger vejen forbi Taastrup. Det er en del af et større koncept, der hedder Elbiltour, som er udarbejdet sammen med FDM,

Dansk e-Mobilitet og Danske Shoppingcentre. I City2 kan besøgende opleve fremtidens grønne mobilitet, når XPENG præsenterer deres banebrydende elbiler. Ved standen kan man høre meget mere om XPENGs smarte teknologi og prøvekøre P7 og G9.

I februar i år blev det muligt at forudbestille både P7 og G9, og levering forventes fra henholdsvis slut juni og i september. Der går altså ikke længe, før de første danskere ruller ud på vejene i en XPENG.

XPENG har fokus på teknologi, køreglæde og brugeroplevelser. Med banebrydende intelligent software er bilerne designet til at tilpasse sig føreren. De innovative teknologier omfatter sikkerhed- og assistancesystemer, der giver en komfortabel køreoplevelse i særklasse.

En lynhurtig SUV på flere måder

Den store SUV G9 er bygget på en 800-volts platform fra XPENG, som byder på noget af det nyeste inde for batteriteknologi og opladning. Med en ladekapacitet på 300 kW kan batteriet oplade fra 10% til 80% på kun

20 minutter. Kombineret med det aerodynamiske design betyder det, at G9 får en rækkevidde på op til 570 km på en enkelt opladning, og den kan accelerere fra 0-100 km/t på kun 3,9 sekunder. G9 kommer i tre versioner.

