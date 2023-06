Alle siger det samme om hende: – Hun er hjælpsom, kærlig og sød

Sidste år løb den lokale ildsjæl Christina Veddelspare med den fornemme hæder som ’Årets hønemor’, der gives til en person i kommunen, der frivilligt gør noget for andre af kærlighed.

Årets vinder afslører formand for institutions- og kulturudvalget Merete Scheelsbeck (K) i sin tale herunder, som hun afholdt for den noget overraskede vinder til årets Callisto Festival den 24. juni.

Her er talen

I 19 somre har der i Høje Taastrup kommune været en børnefestival.

Hver sommer har frivillige på Danmarks mindste festival arrangeret en særlig dag for børn i alle aldre.

Igen i år har det været muligt at få særlig Callisto-dag stablet på benene.

Der er opbygget en lang række små traditioner i forbindelse med børnefestivalen.

En af dem er at kåre årets hønemor i kærlighed til alle mødre, som hver dag holder sammen på travle børnefamilier…

Alle mødre i kommunen kan indstilles, og det har mange gjort i år…

Der findes mange priser og anerkendelser, som gives til “kendte mennesker”

“Årets Hønemor” gives ikke til kendisser, men til en helt almindelig, god og kærlig mor, som i det daglige sørger for at organisere i familien, smørre madpakker og trøste, når der er brug for det…

Det er en tradition, at Årets Hønemor får en ægte levende høne.

Det er også en tradition, at Årets Hønemor bliver overrasket, fordi hun slet ikke er klar over, at hun skal udnævnes…

Frivillige har igen i år på snedig vis sikret sig, at Årets Hønemor er her på pladsen lige nu.

Inden vi afslører navnet kan jeg give et par hints:

Det siges om hende, at hun har stort engagement. Alle som kender Årets hønemor sætter de samme ord på hende, nemlig hjælpsom og kærlig og sød.

Både overfor sin egen familie, og hendes venner, når det hele brænder på.

Hun er altid hjælpsom og er altid villig til at hente både sin egen søn andres børn.

Desuden er hun klar til at give en hånd med som frivillig i forskellige projekter.

Årets hønemor samler gerne affald, når frivillige vil gøre Taastrup flot.

Hun er ikke bange for at åbne sit hjem for hjemløse katte

Hun er med i festudvalget i hendes søns klasse, og står altid parat med en kage.

Alle hendes veninder siger at hun er en fantastisk hønemor.

Årets hønemor 2023 har en søn på snart 9 år

Han hedder Oscar

Og nu kan vi så ikke holde på hemmeligheden mere.

Årets hønemor 2023 er

Trine Bosse.

Tillykke med prisen!

