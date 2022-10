Årets omsorgspris: Gurli gør landsby til et rart sted at bo

Høje-Taastrup: “Hvis der er nogen i Reerslev, der fortjener Omsorgsprisen, må det være Gurli Kjep, som gennem et langt liv har arbejdet frivilligt i foreningslivet i Reerslev og har gjort en stor forskel med henblik på at samle folk gøre Reerslev og Stærkende til et dejligt sted at bo.”