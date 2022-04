Del via email

Søndag klokken 23.29 modtog Nordsjællands Politi en anmeldelse fra personalet i 7-Eleven på stationen, der netop havde standset en mand, der havde forsøgt at stjæle to øl. Det skriver Nordsjællands Politi i døgnrapporten. Manden, en 40-årig fra Herlev, blev sigtet for forholdet.