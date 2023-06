To mænd anholdt: Forsøgte at stjæle telefoner fra sovende mennesker på stationen

To mænd på henholdsvis 48 og 57 år blev natten til søndag anholdt, efter at de havde forsøgt at stjæle mobiltelefoner fra sovende mennesker på Hillerød Station.

Det oplyser Nordsjællands Politi.

– Vi får en melding om, at de her to mænd lusker rundt på stationen og i et S-tog og prikker og rusker i folk for at se, om de er vågne. Hvis det ser ud til, at de sover, graver de i deres lommer for at finde deres mobiltelefon, fortæller vagtchef Christian Marcussen.

Men en af dem, som mændene har fat i, vågner, og det er ham, der ringer til politiet, der kort efter kan anholde de to mænd.

De to mænd sad søndag morgen stadig til afhøring på politistationen, men det er ikke planen, at de skal fremstilles i grundlovsforhør, oplyser vagtchefen.

Den ene af mændene er fra Rumænien.

mw