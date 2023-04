Sundhedsministeren fik inspiration til fremtidens psykiatri i Hillerød

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) var torsdag på besøg hos Psykiatrisk Center Nordsjælland i Hillerød.

Sammen med regionsrådsformand Lars Gaardhøj (S) skulle ministeren opleve psykiatriens arbejde fra første parket og hente inspiration fra det anerkendte psykiatriafsnit i Hillerød.

Besøget var kommet i stand efter en personlig invitation til ministeren fra Psykiatrisk Center Nordsjælland, hvor man ønsker at nuancere den offentlige debat, så psykiatrien ikke kun får opmærksomhed for de negative sager.

Centret i Hillerød lykkes kontinuerligt med at sikre høj patient- og personaletilfredshed, ligesom man arbejder konkret med at skabe en forbedringskultur, der sikrer øget værdi for patienterne.

De resultater har nu sikret sig opmærksomhed på Christiansborg.

– I dag har jeg set et psykiatriafsnit, hvor man har stor fokus på behandlingskvaliteten og samtidig har klare visioner for fremtidens psykiatri. Det kan vi lade os inspirere af. For psykiatrien mange steder udfordret og har været det alt for længe. Derfor vil vi også give psykiatrien et markant løft, siger Sophie Løhde i en pressemeddelelse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Sophie Løhde mener, at andre kan lade sig inspirere af Psykiatrisk Center Nordsjælland i Hillerød. Pressefoto

Store ambitioner

Regeringen har i regeringsgrundlaget ’Ansvar for Danmark’ meldt ud, at man vil præsentere et udspil til en ny 10-årig psykiatriplan og prioritere yderligere tre milliarder kroner til psykiatriområdet.

Ministeren besøg i Hillerød skal give ekstra næring til det arbejde.

– Vi har store ambitioner for psykiatrien. Med den kommende psykiatriplan vil psykiatrien om 10 år være løftet med fire milliarder kroner om året. Besøget i dag viser mig, at det kan lade sig gøre at skabe en bedre psykiatri til gavn for både patienter og personale, men vi skal sikre, at det kan lade sig gøre i hele landet og ikke kun i Hillerød, siger Sophie Løhde i pressemeddelelsen.

mw