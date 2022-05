En 20-årig mand fra Hillerød troede han kunne køre hjem i sin brandert, men det kunne han ikke, fortæller Nordsjællands Politi. Ved fire-tiden søndag morgen blev han stoppet på Milnersvej. Her kunne betjente konstatere, at hans alkoholpromille var over den tilladte grænse, og han er derfor sigtet for spirituskørsel. Efter udtaget blodprøve blev manden løsladt.