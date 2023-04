Søger viden: Hvem var knoglesamleren fra Rosenhaven?

De fleste forbinder i dag Rosenhaven med jazz under åben himmel, men stedet havde faktisk sin oprindelse allerede i 1930’erne, da restauratør Christian Bernhard Jacobsen etablerede det delvis udendørs traktørsted Café Rosenhaven.

Aviserne skrev begejstret om åbningen i 1939, der ifølge Frederiksborg Amts Avis var selvskrevet til at blive en stor succes. Ejeren C. B. Jacobsen havde nemlig ifølge avisen ”ord for altid at have held med de opgaver, han tager op”.

Jacobsen havde tidligere ejet Helsinge Kro og Hotel og drevet en café i København. I Hillerød skulle han imidlertid også blive kendt som en ivrig oldtidssamler, ikke mindst grundet de mange tørvegravninger i 1940’erne.

Stor privat samling

Det er ikke mindst denne interesse, der har bragt ham i søgelyset hos Lokalhistorisk Arkiv og Museum Nordsjælland. Arkæolog Pernille Pantmann er nemlig ved at kortlægge alle de nordsjællandske moselig, og her er Jacobsen en central skikkelse i perioden 1930 og frem til sin død i 1963, men især i løbet af krigsårene.

Jacobsen var en kendt mand i byen, og fra flere avisartikler er det tydeligt, at mange indleverede fund til ham, hvis der eksempelvis dukkede knogler eller potteskår op ved tørvegravning.

Restauratøren drev så vidt vides ikke et egentligt museum i Rosenhaven, men havde en stor privat samling. Hans indsamling af oldtidsfund har dog været så etableret, at Rosenhaven i en artikel bliver kaldt ”Samlecentralen”.

Fra dokumenter i Nationalmuseets arkiv fremgår det, at C. B. Jacobsen fra tid til anden indleverede fund til den nationale samling, men ofte modstræbende, hvorimod han ivrigt indleverede en del fund til Zoologisk Museum.

Mange spørgsmål

Derfor er der mange åbne spørgsmål, som Lokalhistorisk arkiv og Museum Nordsjælland gerne vil have hjælp til at besvare. Hvad blev der egentlig af Jacobsens samling, hvor kom sagerne fra, og hvorfor samlede han i det hele taget?

Ligger du inde med viden om C. B. Jacobsen og hans samling, så skriv gerne til arkivleder Simon Schultz van Engeland på: simva@hillerod.dk, eller arkæolog Pernille Pantmann på: ppa@museumns.dk

Museum Nordsjælland og Lokalhistorisk Arkiv er ved at samle viden om Christian Bernhard Jacobsen, som både etablerede Rosenhaven og havde en stor privat samling af arkæologiske fund. Foto: Gribskov Arkiv

Rosenhaven, som åbnede i 1939, har været brugt på postkort.

Rosenhaven i 1990’erne. Foto: Jan F. Stephan