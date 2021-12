Del via email

Klokken 00.30 natten til fredag blev en 18-årig mand fra Hillerød standset, da han kom kørende ad Søndre Jernbanevej i Hillerød. Her blev han først sigtet for at køre bil, selvom han var påvirket af euforiserende stoffer og derefter kørt til hospitalet, hvor han fik taget en blodprøve, som dokumentation til sagen.